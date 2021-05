DayDreamer, anticipazioni oggi 20 maggio: Can ha un’idea brillante per la campagna (Di giovedì 20 maggio 2021) anticipazioni della puntata del 20 maggio di DayDreamer – Le Ali del Sogno. Cosa accadrà ai personaggi della soap turca? La Fikri è di nuovo in bilico: l’agenzia ha bisogno di ottenere la campagna pubblicitaria dal signor Asim, e deve competere con la rivale Dream Reklam. Can ha un’idea originale ma anche pericolosa per lo spot, mentre Leyla si trasforma in spia. DayDreamer va in onda su Canale Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 20 maggio 2021)della puntata del 20di– Le Ali del Sogno. Cosa accadrà ai personaggi della soap turca? La Fikri è di nuovo in bilico: l’agenzia ha bisogno di ottenere lapubblicitaria dal signor Asim, e deve competere con la rivale Dream Reklam. Can haoriginale ma anche pericolosa per lo spot, mentre Leyla si trasforma in spia.va in onda su Canale Articolo completo: dal blog SoloDonna

