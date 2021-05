David Beckham è entrato nella Hall of Fame della Premier League (Di giovedì 20 maggio 2021) È appena entrato nella Hall of Fame dei più grandi calciatori della Premier League l’ex centrocampista David Beckham, che ha giocato anche in Serie A con la maglia del Milan, e oggi ricopre il ruolo di presidente dell’Inter Miami. Ecco le sue parole: “La scorsa annata ha dimostrato ulteriormente quanto i tifosi siano importanti per questo sport. È bellissimo aver visto il loro ritorno negli stadi, siccome loro sono l’anima del calcio. Sono fortunato per aver ricevuto questi apprezzamenti dai tifosi, ringrazio chiunque mi abbia votato”. Driven and industrious, a player who honed his ball-striking ability to see set-pieces and crosses bend majestically 7?? David Beckham is inducted to the ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 20 maggio 2021) È appenaofdei più grandi calciatoril’ex centrocampista, che ha giocato anche in Serie A con la maglia del Milan, e oggi ricopre il ruolo di presidente dell’Inter Miami. Ecco le sue parole: “La scorsa annata ha dimostrato ulteriormente quanto i tifosi siano importanti per questo sport. È bellissimo aver visto il loro ritorno negli stadi, siccome loro sono l’anima del calcio. Sono fortunato per aver ricevuto questi apprezzamenti dai tifosi, ringrazio chiunque mi abbia votato”. Driven and industrious, a player who honed his ball-striking ability to see set-pieces and crosses bend majestically 7??is inducted to the ...

