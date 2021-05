Danimarca, i giocatori doneranno parte bonus Euro 2020 alle scuole calcio del Paese (Di giovedì 20 maggio 2021) L'iniziativa della Nazionale per i giovani calciatori e l'omaggio ai club di origine di campioni come Kjaer ed Eriksen Leggi su itasportpress (Di giovedì 20 maggio 2021) L'iniziativa della Nazionale per i giovani calciatori e l'omaggio ai club di origine di campioni come Kjaer ed Eriksen

Advertising

mar_aie : Comunque, è stato un Danimarca - Svezia all'italiana, con le botte al posto degli abbracci, l'arbitro che 'controll… - cliexit_ : @MTibete All’Europeo ovviamente farò il tifo per l’Italia, ma poi tiferò anche ogni Nazionale che schiera i nostri… - infoitsport : Danimarca, B. Laudrup fiducioso per Euro 2020: 'Possiamo andare lontano con giocatori come Eriksen' - sere__3 : RT @FcInterNewsit: Danimarca, B. Laudrup fiducioso per Euro 2020: 'Possiamo andare lontano con giocatori come Eriksen' - FcInterNewsit : Danimarca, B. Laudrup fiducioso per Euro 2020: 'Possiamo andare lontano con giocatori come Eriksen' -