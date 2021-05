Daniele Liotti: chi è, età, moglie, figlio (Di giovedì 20 maggio 2021) Daniele Liotti è un attore italiano di grande successo che piace molto al grande pubblico. Lui questa sera, giovedì 20 maggio, sarà protagonista doppiamente di Rai Uno, prima del pre prima serata con I Soliti ignoti – Il Ritorno e poi della prima serata con l’ultima puntata di Un passo dal cielo 6. Scopriamo qualcosa in più su di lui. Daniele Liotti: chi è? Daniele Liotti nasce a Roma il 1 aprile 1971 ha 50 anni, il suo segno zodiacale è l’Ariete. L’attore ha iniziato la sua carriera come calciatore, infatti sembrava essere una giovane e grande promessa del calcio. Successivamente ha iniziato una carriera nel mondo della recitazione, galeotto fu un incontro con Gianni Boncompagni. Nel 1985 fa il suo esordio nel mondo della televisione con una miniserie e da quel momento in poi il suo ... Leggi su puglia24news (Di giovedì 20 maggio 2021)è un attore italiano di grande successo che piace molto al grande pubblico. Lui questa sera, giovedì 20 maggio, sarà protagonista doppiamente di Rai Uno, prima del pre prima serata con I Soliti ignoti – Il Ritorno e poi della prima serata con l’ultima puntata di Un passo dal cielo 6. Scopriamo qualcosa in più su di lui.: chi è?nasce a Roma il 1 aprile 1971 ha 50 anni, il suo segno zodiacale è l’Ariete. L’attore ha iniziato la sua carriera come calciatore, infatti sembrava essere una giovane e grande promessa del calcio. Successivamente ha iniziato una carriera nel mondo della recitazione, galeotto fu un incontro con Gianni Boncompagni. Nel 1985 fa il suo esordio nel mondo della televisione con una miniserie e da quel momento in poi il suo ...

