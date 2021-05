Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum | l’annuncio a sorpresa | immagine dolcissima | boom di likes

(Di giovedì 20 maggio 2021)De, nuovo in arrivo in casa:social è davvero dolcissimo,diper loro. Un vero e proprio annuncio a, quello che, pochissimi giorni fa,ha condiviso sul suo canale social ufficiale. Sempre solita ad aggiornare i suoi sostenitori su tutto quello che le succede, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

SALVATORERICCI1 : RT @JBP_OfficialTW: Daniele De Rossi, dirigente che vorrei. - JBP_OfficialTW : Daniele De Rossi, dirigente che vorrei. - JBP_OfficialTW : Classifica di romanismo: 1. Daniele De Rossi; 2. Agostino Di Bartolomei; 3. Bruno Conti; 4. Sebino Nela; 5. Rugger… - BrunoValerio91 : DANIELE DE ROSSI NUOVO ALLENATORE DELLA #Fiorentina - gr4ttastinchi : DANIELE DE ROSSI A TRE CENTIMETRI DA ME POSSO MORIRE FELICE -

Ultime Notizie dalla rete : Daniele Rossi

... sappiamo che i due capitani, riprendendo l'idea dai nuovi spot Gillette, saranno Christian Vieri (per la squadra dei rasati) eDe, che indosserà la fascia per il team dei calciatori ...Sua moglie Paola, 58 anni , cassiera della Coop, chiama l'ambulanza. Lei ha già la febbre. Il ... Le due infermiere Virna Verzolini e Manuela Tebaldi, l'autistaValente e l'infermiere ...I bomber sbarbati capitanati da Bobo Vieri contro i King barbuti guidati da Daniele De Rossi. Questa sera, giovedì 20 maggio, è in programma una partita che vedrà in campo diversi ex giocatori, organi ...La band reduce da X Factor sabato al Lauro Rossi: sarà la prima volta live dopo la pandemia, non vediamo l’ora di salire sul palco ...