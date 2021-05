Daniele De Rossi e la moglie Sarah Felberbaum | annunciano un nuovo arrivo

(Di giovedì 20 maggio 2021)Dee lasono due personaggi del mondo dello spettacolo di grande successo. Lui è un famoso calciatore, mentre lei è una famosa attrice, conduttrice e modella molto apprezzata. Questa sera, giovedì 20 maggio,Desarà protagonista della prima serata di Italia Uno per la partita Gillette Bomber contro King, chi vincerà? L’ideale tra le due squadre è comune: uniti contro la violenza sulle donne.Dee lasono da poco usciti da un periodo molto difficile perché sono stati contagiati dal Covid e l’ex calciatore è stato ricoverato per 37 giorni allo Spallanzani di Roma. In questi ultimi ...

Advertising

EmiIians : Daniele De Rossi già ha messo 'na bella panza, orgoglio - alessita_1994 : Il ritorno in campo di Daniele De Rossi. ?? #BomberVSKing - zazoomblog : Gillette Bomber & King: stasera su Italia 1 la partita speciale con Bobo Vieri e Daniele De Rossi - #Gillette… - dade494 : RT @JBP_OfficialTW: Classifica di romanismo: 1. Daniele De Rossi; 2. Agostino Di Bartolomei; 3. Bruno Conti; 4. Sebino Nela; 5. Ruggero Ri… - DonnaGlamour : Dal Mondiale del 2006 al sofferto addio alla Roma: ecco chi è davvero Daniele De Rossi -

Ultime Notizie dalla rete : Daniele Rossi

Una partita benefica che vedrà Christian Vieri eDe, i due volti noti di Gillette, sfidarsi con un solo grande obiettivo: sostenere la causa e sensibilizzare gli spettatori attraverso ......2005 con le reti di Fabio Tricarico eFederici (per il Cittadella Davide Carteri nel recupero), infine il Monza era finalmente riuscito a trovare tre gol, nell'aprile 2008, con Paolo(...Reduci dal grande successo dell’ultima edizione di X Factor, i Little Pieces of Marmelade, band finalista del talent show di Sky guidata dal giudice Manuel Agnelli, giungono sabato 22 maggio al Teatro ...Stasera su Italia 1 appuntamento con Gillette Bomber & King, la partita organizzata per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne: anche Bobo Vieri e Daniele De Rossi in campo. Stasera su ...