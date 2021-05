Dall’Alba Al Tramonto è il nuovo singolo di Levante, un brano sul coraggio (Di giovedì 20 maggio 2021) Il nuovo singolo di Levante ha un nome e una data d’uscita: Dall’Alba Al Tramonto, un titolo che ribalta il capolavoro di Robert Rodriguez del 1996 che raccontava l’avventura di un gruppo di criminali al Titti Twister che diventano prede di vampiri assetati di sangue. Il nuovo singolo di Levante Levante ribalta tutto, sì, e il focus della sua nuova narrazione diventa il giorno inteso sia come ciclo del sole che come punto di osservazione dell’esistenza. Dall’Alba Al Tramonto sarà fuori venerdì 21 maggio su tutte le piattaforme. Il nuovo singolo di Levante è stato annunciato dalla stessa cantautrice con queste parole: “Questo ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) Ildiha un nome e una data d’uscita:Al, un titolo che ribalta il capolavoro di Robert Rodriguez del 1996 che raccontava l’avventura di un gruppo di criminali al Titti Twister che diventano prede di vampiri assetati di sangue. Ildiribalta tutto, sì, e il focus della sua nuova narrazione diventa il giorno inteso sia come ciclo del sole che come punto di osservazione dell’esistenza.Alsarà fuori venerdì 21 maggio su tutte le piattaforme. Ildiè stato annunciato dalla stessa cantautrice con queste parole: “Questo ...

