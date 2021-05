Dalla Spagna: «Mbappé lascia il PSG. Vuole solo un club» (Di giovedì 20 maggio 2021) Kylian Mbappé ha deciso di rifiutare la proposta di rinnovo del PSG e comunicato la prossima destinazione. L’indiscrezione Dalla Spagna Kylian Mbappé ha deciso di non accettare la proposta di rinnovo avanzata dal Paris Saint-Germain per trasferirsi al Real Madrid. È questa la clamorosa indiscrezione lanciata da AS. Il fuoriclasse francese, in scadenza a giugno 2022, vorrebbe vestire la maglia del Real Madrid a partire Dalla prossima stagione. Con o senza Zinedine Zidane in panchina. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Kylianha deciso di rifiutare la proposta di rinnovo del PSG e comunicato la prossima destinazione. L’indiscrezioneKylianha deciso di non accettare la proposta di rinnovo avanzata dal Paris Saint-Germain per trasferirsi al Real Madrid. È questa la clamorosa indiscrezione lanciata da AS. Il fuoriclasse francese, in scadenza a giugno 2022, vorrebbe vestire la maglia del Real Madrid a partireprossima stagione. Con o senza Zinedine Zidane in panchina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

LegaSalvini : ++ IMMIGRAZIONE, LA LEGA: “L’ITALIA FACCIA COME SPAGNA O MALTA, RIMPATRI E PORTI CHIUSI” ++ I territori governati… - poliziadistato : Rientra dalla Spagna il latitante Giuseppe Romeo. Organizzava per la 'Ndrangheta traffici di cocaina in Europa (Bel… - susydigennaro : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - Mbappé sarebbe disposto a vestire la maglia del Real Madrid anche senza Zidane - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - Mbappé sarebbe disposto a vestire la maglia del Real Madrid anche senza Zidane - MusFly1984 : RT @FurioGarbagnati: Francia 14 miliardi, Germania 8 miliardi, UK 6 miliardi, Spagna 3 miliardi, Italia 0.8 miliardi. Non sono numeri a cas… -