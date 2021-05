Dal cabinato allo smartphone | Metal Slug diventa un gioco mobile | TrailerHDblog it

(Di giovedì 20 maggio 2021)Awakening porterà lo storico franchise dai cabinatischermo dei nostri: eccolo in azione in un nuovo trailer.Read More L'articolo Dalun.it proviene da HelpMeTech.

gigibeltrame : Dal cabinato allo smartphone: Metal Slug diventa un gioco mobile | Trailer

Metal Slug per tanti è uno degli altri nomi del pomeriggio, dell'infanzia o dell'adolescenza, dei chioschi al mare o delle sale giochi: tempi e luoghi scomparsi. L'industria dei videogiochi spinge ...Sembra infatti che SEGA Astro City Mini, ilportatile, arriverà ufficialmente anche in ... Il prezzo si aggira intorno ai 143 e sarà disponibile a partireprossimo 25 giugno. Se vi state ...Metal Slug Awakening porterà lo storico franchise dai cabinati allo schermo dei nostri smartphone: eccolo in azione in un nuovo trailer.I fan Nintendo aspettano tutti pazientemente il prossimo E3 per dare fondo a queste voci che, se confermate, potrebbero far tornare nelle console di grandi e piccini uno dei più amati eroi della grand ...