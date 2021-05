Da Marilyn a “Friends”, una risata non seppellirà il politicamente corretto (Di giovedì 20 maggio 2021) Le truppe politicamente corrette globali hanno deciso negli ultimi giorni di aggiornare la scala di misurazione del grottesco. Peschiamo più o meno a caso dal mazzo dei talebani contemporanei. Anzitutto: vade retro Marilyn. L’accusa di sessismo a Marilyn Monroe Non è uno scherzo, se la sono presi con Marilyn Monroe, icona anticipatrice di una femminilità affermativa e prorompente (ma d’altronde già il concetto di “femminilità” è uno psicoreato reazionario, nell’epoca del genere percepito a seconda dell’umore mattutino e della moltiplicazione compulsiva dei sessi). Lo scandalo consiste nella scena che ormai è mito collettivo, la gonna che si solleva a un ingenuo passaggio sulla grata, sotto cui passa la metropolitana. Una perla dentro quella perla che è Quando la moglie è in vacanza, capolavoro di allusione erotica e ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 20 maggio 2021) Le truppecorrette globali hanno deciso negli ultimi giorni di aggiornare la scala di misurazione del grottesco. Peschiamo più o meno a caso dal mazzo dei talebani contemporanei. Anzitutto: vade retro. L’accusa di sessismo aMonroe Non è uno scherzo, se la sono presi conMonroe, icona anticipatrice di una femminilità affermativa e prorompente (ma d’altronde già il concetto di “femminilità” è uno psicoreato reazionario, nell’epoca del genere percepito a seconda dell’umore mattutino e della moltiplicazione compulsiva dei sessi). Lo scandalo consiste nella scena che ormai è mito collettivo, la gonna che si solleva a un ingenuo passaggio sulla grata, sotto cui passa la metropolitana. Una perla dentro quella perla che è Quando la moglie è in vacanza, capolavoro di allusione erotica e ...

