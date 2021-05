Da Lega e FI schiaffo ai cittadini La guerra ai vitalizi continua Parla la senatrice-questore M5S | Bottici | “Al Senato sentenza politica per tutelare i pregiudicati”

(Di giovedì 20 maggio 2021) “Abbiamo iniziato a fare i conteggi e sidi più di due milioni di euro, ancora tutti da verificare”. Ma non è soltanto il danno economico a spingere i Cinque Stelle a gridare “vergogna” contro ladel Consiglio di garanzia di Palazzo Madama che martedì ha restituito ilo al condannato Roberto Formigoni e agli altri exri. è anche la beffa di una decisione “tutta” che, per la5S, Laura, rappresenta la negazione dei principi “di trasparenza, di equità, di rispetto verso gli elettori” dei quali i leader degli altri partiti si riempiono la bocca solo a parole. Con la decisione del Consiglio di garanzia di Palazzo Madama, il condannato Formigoni e tutti gli altri ...

Advertising

Mov5Stelle : Uno schiaffo in faccia a tutti gli italiani! Forza Italia e Lega ora dovrebbero a spiegare a tutti che, a causa lo… - EleonoraEvi : Ma sarà mai possibile?... Si lo è. Il condannato per corruzione #Formigoni si riprende il #vitalizio. Ovviamente… - Adnkronos : #Vitalizi, Crimi: 'Lega e Fi blindano #Formigoni, ennesimo schiaffo al Paese'. - Cristof14301264 : RT @mixc7: @LegaSalvini La lega sventola la bandiera del ripristino del vitalizio al condannato Formigoni, vergogna VERGOGNA Uno schiaffo i… - claudia161067 : RT @LaSkilly: Ennesimo pesante schiaffo all'italia, la destra ha ridato il vitalizio a Formigoni. 3 voti a favore (Lega e Forza Italia) e… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega schiaffo

Adnkronos

...in quanto condannati i voti favorevoli sono stati tre due contrari Alberto Balboni di Fratelli di Valeria Valente del PD Dal Senato arriva nuovoai cittadini italiani i tuoni 5 Stellee ...Secondo il coordinatore dellaLombarda, Fabrizio Cecchetti, "la Lombardia sta viaggiando come ... presidente del Gruppo Misto in Consiglio Regionale: "Un autentico- ha detto - a tutti ...Riapertura circoli Acli: nota congiunta della presidente nazionale Arci, Francesca Chiavacci, e del presidente nazionale delle Acli, Emiliano Manfredonia ...Un altro, sonoro ceffone amministrativo dei 5stelle al Pd. I pentastellati calabresi, con buona pace di Giuseppe Conte e scrollando le spalle agli appelli di Luigi Di Maio, hanno deciso di appoggiare ...