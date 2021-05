Da bambino era già appassionato di musica, oggi riempie gli stadi: ecco chi è (Di giovedì 20 maggio 2021) Da bambino era appassionato già di musica, oggi un grande cantante che ha fatto la storia della musica italiana. ecco di chi si tratta Curiosità del cantante (foto web)Già da piccolo appassionato di musica e ha fatto della sua vita una passione e un lavoro, oggi un grande cantante che ha fatto la storia della musica italiana: stiamo parlando di Gianni Morandi. Egli nasce nel 1944 in un paesino dell’Appennino bolognese, Monghidoro, da una famiglia di modeste condizioni economiche, in quanto suo papà è un ciabattino e sua mamma fa la casalinga. Da giovane lavora come venditore di bibite nel cinema della sua città, ma anche come aiutante del padre in negozio e ha dichiarato: “Nella bottega di mio padre, ... Leggi su kronic (Di giovedì 20 maggio 2021) Daeragià diun grande cantante che ha fatto la storia dellaitaliana.di chi si tratta Curiosità del cantante (foto web)Già da piccolodie ha fatto della sua vita una passione e un lavoro,un grande cantante che ha fatto la storia dellaitaliana: stiamo parlando di Gianni Morandi. Egli nasce nel 1944 in un paesino dell’Appennino bolognese, Monghidoro, da una famiglia di modeste condizioni economiche, in quanto suo papà è un ciabattino e sua mamma fa la casalinga. Da giovane lavora come venditore di bibite nel cinema della sua città, ma anche come aiutante del padre in negozio e ha dichiarato: “Nella bottega di mio padre, ...

Advertising

FerisTempora : e poi mi son ripetuto:<<Come mai si cerca di determinare il potere dell'Uomo su l'Uomo a partire dalla guerra omici… - tinovale_ : Ma va bene così, sono consapevole del fatto che posso aspettare, l'esenzione per cui rientravo prima è per una mala… - pulmino_popi : @hidalgoandante l’ha fatto per anni a mai dire (ero bambino) ma in questo video era una sorta di riproposta - GiovannaDiPal10 : RT @jeperego: #Ceuta. Il racconto del sub della Guardia Civil Juan Francisco Valle è drammatico,come la foto Reuters: “Il bambino era sulle… - d_granuzzo : RT @jeperego: #Ceuta. Il racconto del sub della Guardia Civil Juan Francisco Valle è drammatico,come la foto Reuters: “Il bambino era sulle… -