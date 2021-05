Da Amici 20 a Milano, Sangiovanni e Giulia sono i nuovi Ferragnez? I Sangiulia in tendenza su Twitter (Di giovedì 20 maggio 2021) Sabato scorso, 15 Maggio 2021, si è conclusa la ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Queen Mary, così come la chiamano i fan, ha regalato al pubblico di casa un cast di allievi decisamente originale. In modo particolare i seguaci del programma si sono affezionati alla coppia Sangiovanni e Giulia. Il cantante e la ballerina, grazie ai loro fandom, sono in tendenza da giorni su Twitter con vari hashtag, tra cui #sangiullarixmi. Sì, avete capito bene! Dopo la scuola di Amici 20 Sangio e Giulia hanno conquistato anche Milano. Oggi, 20 Maggio 2021, sono stati paparazzati insieme in stazione mentre scendevano dal treno per raggiungere gli studi Mediaset, per registrare la puntata di Verissimo. I ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 20 maggio 2021) Sabato scorso, 15 Maggio 2021, si è conclusa la ventesima edizione didi Maria De Filippi. Queen Mary, così come la chiamano i fan, ha regalato al pubblico di casa un cast di allievi decisamente originale. In modo particolare i seguaci del programma siaffezionati alla coppia. Il cantante e la ballerina, grazie ai loro fandom,inda giorni sucon vari hashtag, tra cui #sangiullarixmi. Sì, avete capito bene! Dopo la scuola di20 Sangio ehanno conquistato anche. Oggi, 20 Maggio 2021,stati paparazzati insieme in stazione mentre scendevano dal treno per raggiungere gli studi Mediaset, per registrare la puntata di Verissimo. I ...

