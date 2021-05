Cultura, Moretta: “settore strategico per il rilancio economico del turismo” (Di giovedì 20 maggio 2021) “L’incontro tra Cultura e mondo produttivo è strategico perché crea valore. La storia ci insegna che dopo una grande catastrofe economica, come quella legata alla pandemia che ci stiamo per lasciare alle spalle, c’è sempre una risalita. Ebbene, credo che nei prossimi anni la Cultura giocherà un ruolo cruciale e sarà volano di rinascita per l’economia italiana. Le misure messe in campo dalle istituzioni nazionali e regionali in favore del mondo Culturale sono numerose, tocca alle imprese sfruttarle nel migliore dei modi, con il supporto di dottori commercialisti che possiedano competenze in questo segmento e siano bene informati sulle possibilità di finanziamento. PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA SCARICARE L’EDIZIONE DIGITALE Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 20 maggio 2021) “L’incontro trae mondo produttivo èperché crea valore. La storia ci insegna che dopo una grande catastrofe economica, come quella legata alla pandemia che ci stiamo per lasciare alle spalle, c’è sempre una risalita. Ebbene, credo che nei prossimi anni lagiocherà un ruolo cruciale e sarà volano di rinascita per l’economia italiana. Le misure messe in campo dalle istituzioni nazionali e regionali in favore del mondole sono numerose, tocca alle imprese sfruttarle nel migliore dei modi, con il supporto di dottori commercialisti che possiedano competenze in questo segmento e siano bene informati sulle possibilità di finanziamento. PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA SCARICARE L’EDIZIONE DIGITALE Consiglia

