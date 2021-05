Crimini contro migranti Pure L' Aja bacchetta Italia e Ue

(Di giovedì 20 maggio 2021) La Corte penale internazionale: "Abbiamo raccolto informazioni credibili e prove su gravi reati presumibilmente commessi in strutture di detenzione ufficiali e non ufficiali in Libia”. E punta il dito ancheRoma e Bruxelles

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Crimini contro

ilGiornale.it

Si tratta di due proposte di legge molto diverse nell'impianto e nelle conseguenze: il Ddl Zan estende la tutelad'odio già prevista dalla Legge Mancino per le persone perseguitate ...Tanto da avere schermato i propri business dietro alla stessa fiduciaria dei Riva, gli ex padroni dell'Ilva di Taranto, autori di "l'umanità" per Beppe Grillo". Quanto guadagnano e ...Il Ddl Ronzulli-Salvini contro l’omofobia è stato presentato al Senato dal centrodestra il 6 maggio, cinque mesi dopo che la Camera aveva il approvato il Ddl Zan. Ora i due disegni di legge verranno d ...Don Mirco Bianchi continua a fare vittimismo, piagnucolando che la gente non lo acclami mentre difende a spada tratta chi commette reati d'odio.