"Io non volevo fare causa all'Oms, ma quando sono uscite le chat dei dirigenti ho detto adesso basta". Lo ha affermato l'ex membro dell'ufficio Oms di Venezia, Francesco Zambon, presentando il suo libro al Consiglio regionale del Veneto, a proposito dei suoi rapporti con l'organizzazione.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Zambon Covid: Zambon, dopo uscita chat ho fatto causa all'Oms "Io non volevo fare causa all'Oms, ma quando sono uscite le chat dei dirigenti ho detto adesso basta". Lo ha affermato l'ex membro dell'ufficio Oms di Venezia, Francesco Zambon, presentando il suo libro al Consiglio regionale del Veneto, a proposito dei suoi rapporti con l'organizzazione. "E' una causa - ha precisato - che bisogna fare presso lo stesso ente, quindi in ...

L'Oms, tra politica e amare verità ...che da organismo Onu per aiutare la salute di tutti si è trasformato in un carrozzone politico che porta delle pesantissime responsabilità per la pandemia di Covid che sta squassando il mondo. Zambon ...

Covid: Zambon, mio rapporto era aiuto, non doveva fare paura (ANSA) - VENEZIA, 20 MAG - "Il rapporto censurato aveva dei messaggi ad altri Paesi, che erano tutti indietro rispetto l'italia nella curva epidemica, e quindi io credo che non doveva assolutamente fa ...

