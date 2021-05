Covid Valle d’Aosta | oggi 18 contagi | bollettino 20 maggio

(Di giovedì 20 maggio 2021) Sono 18 i nuovidi coronavirus insecondo i dati deldi, 20. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. I casi totali dinella regione dall’inizio della pandemia salgono a 11.443. I positivi attuali sono 344 (- 10 rispetto a ieri), di cui 23 ricoverati in ospedale e 321 in isolamento domiciliare. Nessun paziente risulta, invece, ricoverato in terapia intensiva. I guariti sono 10.638, in crescita di 28 unità rispetto a ieri, i tamponi fino adeffettuati sono 125.323 (+ 471) , di cui 30.312 effettuati con test antigienico rapido. Da inizio epidemia adi decessi registrati indi persone risultate positive al ...

Le recenti e improvvise nevicate in alta quota e l'atteso passaggio in zona gialla dellad'Aosta hanno convinto gli operatori turistici di Breuil - Cervinia a riaprire alcune piste da ...- ...Restafree il reparto di terapia intensiva del 'Parini' e stabile è la curva dei contagi da coronavirus ind'Aosta. Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 18 nuovi casi positivi al- 19 su 143 persone sottoposte a tampone. Non si registrano nuovi decessi, pertanto il totale delle vittime dall'...I dati sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino epidemiologico giornaliero del 20 maggio. Nessun morto in Basilicata.È deceduto questa mattina, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, Angelo Marchese di 64 anni di Cervinara ricoverato dal 21 aprile e in terapia intensiva dal 17 maggio.