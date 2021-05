Covid | terza dose di vaccino | chi ci lavora | quando si farà e come

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 20 maggio 2021) I primi a partire, confermando la vivacità scientifica della propria comunità, sono i britannici. Il ministro della Sanità Matt Hancock ha infatti annunciato una sperimentazione su larga scala per valutare la necessità e gli effetti di una terza dose di richiamo dei vaccini (seconda per Johnson & Johnson) da somministrare a partire dall’autunno e per tutta la prossima stagione invernale. Lo studio verrà condotto con tutti i vaccini ordinati dal Regno Unito, compresi quelli in arrivo come Curavac e Novavax che saranno a breve disponibili anche nell’Unione Europea, per appurare l’effetto protettivo rispetto alle varianti sia nelle persone in età lavorativa che negli over 75. E ovviamente eventuali effetti collaterali e consistenza della risposta immunitaria. In particolare nei confronti del ceppo cosiddetto indiano che sta dando qualche grattacapo al programma di riaperture oltremanica.