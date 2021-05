Covid: Tajani, 'stop coprifuoco il primo giugno' (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Concludere la stagione del coprifuoco il primo di giugno". Lo chiede il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, in una conferenza stampa per presentare le proposte di Fi al Dl sostegni in corso di esame nel Consiglio dei ministri. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Concludere la stagione delildi". Lo chiede il coordinatore di Forza Italia, Antonio, in una conferenza stampa per presentare le proposte di Fi al Dl sostegni in corso di esame nel Consiglio dei ministri.

