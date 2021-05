Covid Sicilia, oggi 443 contagi e 10 morti: bollettino 20 maggio (Di giovedì 20 maggio 2021) Sono 443 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 20 maggio. Registrati inoltre altri 10 morto. 17.911 tamponi processati. 688 i pazienti dimessi o guariti. Nell’isola in totale sono 15.013 i positivi – 255 in meno rispetto a ieri – e di questi 704 sono ricoverati in regime ordinario, 104 in terapia intensiva e 14.205 sono in isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 20 maggio 2021) Sono 443 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 20. Registrati inoltre altri 10 morto. 17.911 tamponi processati. 688 i pazienti dimessi o guariti. Nell’isola in totale sono 15.013 i positivi – 255 in meno rispetto a ieri – e di questi 704 sono ricoverati in regime ordinario, 104 in terapia intensiva e 14.205 sono in isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

NewSicilia : Ecco i dati provenienti dagli ospedali della nostra Isola #Newsicilia - infoitinterno : Coronavirus, 443 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia: sono 32 in provincia - infoitinterno : Covid, da domenica niente più tampone e registrazione per chi arriva in Sicilia - infoitinterno : Covid Sicilia, oggi 443 contagi e 10 morti: bollettino 20 maggio - gcomin : RT @cominandpa: ??Al via 'Il contributo del #Sud alla ripresa dell’economia italiana dopo il Covid'. Partendo dal libro di @GuglielminoS “Mi… -