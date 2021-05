Covid Sardegna | oggi 47 contagi | dati e news 20 maggio

(Di giovedì 20 maggio 2021) Sono 47 i nuovidi coronavirus insecondo idel bollettino di, 20. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 4.534 tamponi. I pazienti attualmente ricoverati sono 194 (-1), mentre quelli in terapia intensiva sono 37 (-1). Le persone in isolamento domiciliare sono 13.438 e i guariti in più 154. Dei 56.332 casi positivi complessivamente accertati, 14.710 (+14) sono stati rilevati nella città metropolitana di Cagliari, 8.580 (+8) nel Sud, 5.130 (+19) a Oristano, 10.814 a Nuoro, 17.084 (+7) a Sassari. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Al momento sono 2.018 le persone positive al Covid in isolamento domiciliare. In Sardegna 47 nuovi casi Nessun decesso in Sardegna per Coronavirus e 47 nuovi casi di positività: lo certifica l'Unità di crisi regionale. La Sardegna prova ad aumentare il passo sulle vaccinazioni. Oggi, a partire dalle 12, la campagna è stata estesa agli over 40 e, a poco più di 3 ore dall'apertura la piattaforma ha registrato oltre 10mila prenotazioni.