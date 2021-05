Covid, report Gimbe: "Contagi in picchiata" (Di giovedì 20 maggio 2021) In Italia i Contagi Covid "sono in picchiata" e si registra "nelle ultime 6 settimana una riduzione dei ricoveri ( - 61%) e dell'occupazione delle terapie intensive ( - 55%)". E' quanto evidenzia l'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 maggio 2021) In Italia i"sono in" e si registra "nelle ultime 6 settimana una riduzione dei ricoveri ( - 61%) e dell'occupazione delle terapie intensive ( - 55%)". E' quanto evidenzia l'...

Advertising

istsupsan : ?? #Covid19 Online primo studio nazionale sull’impatto della vaccinazione ??. Da 35 giorni dall’inizio del ciclo vacc… - SkyTG24 : Vaccino Covid, dopo la prima dose crolla il rischio di decesso (-95%) e ricovero (-90%) - Fondaz_Veronesi : Calano sensibilmente i contagi, i ricoveri e i decessi. I vaccini funzionano efficacemente nel proteggere da Covid-… - websalute : #coronavirusitalIa, ecco il nuovo #report GIMBE: “casi è ricoveri in calo in 6 settimane” >>>… - lifestyleblogit : Covid, report Gimbe: 'Contagi in picchiata' - -