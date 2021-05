Covid, news. Ue firma contratto con Pfizer per 1,8 mld dosi. Ok Cdm al Sostegni bis. LIVE (Di giovedì 20 maggio 2021) Approvato in Consiglio dei ministri il decreto Sostegni bis da 40 miliardi. La Commissione europea ha firmato il terzo contratto con le società farmaceutiche BioNTech e Pfizer. Si riserva così ulteriori 1,8 miliardi di dosi per conto di tutti gli Stati membri dell'Ue, tra la fine del 2021 e il 2023. Intanto in Italia superata la soglia dei 9 milioni di vaccinati anche con la seconda dose: gli immunizzati sono ormai il 15,27% della popolazione. Nel Lazio dal 1° giugno vaccino in farmacia, con prenotazione online Leggi su tg24.sky (Di giovedì 20 maggio 2021) Approvato in Consiglio dei ministri il decretobis da 40 miliardi. La Commissione europea hato il terzocon le società farmaceutiche BioNTech e. Si riserva così ulteriori 1,8 miliardi diper conto di tutti gli Stati membri dell'Ue, tra la fine del 2021 e il 2023. Intanto in Italia superata la soglia dei 9 milioni di vaccinati anche con la seconda dose: gli immunizzati sono ormai il 15,27% della popolazione. Nel Lazio dal 1° giugno vaccino in farmacia, con prenotazione online

