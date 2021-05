Covid | news Bollettino | 5741 nuovi casi | 164 morti Raggiunto accordo sul certificato Ue

(Di venerdì 21 maggio 2021) La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen: "Ildigitalesarà fondamentale per ripristinare i viaggi agevoli e sicuri". Secondo il ministero, sono stati effettuati 251.037 tamponi e il tasso di positività è del 2,3%. Scendono t. intensive (-99) e ricoveri ordinari (-635). Approvato in Cdm il dl Sostegni bis. Draghi: "Ora balzo economia, ma per la crescita serve il Pnrr". Pfizer: "Verso ok vaccino bimbi 6 mesi-11 anni a inizi 2022". Si valuta vaccinazione annualecome influenza

Europarl_IT : Certificato Covid digitale UE: raggiunto l'accordo tra Parlamento e Consiglio. Faciliterá la libera circolazione du… - repubblica : ?? Covid, monitoraggio: 7 regioni italiane verso il bianco entro 20 giorni. Nel gruppo spunta anche l'Umbria - LaStampa : L’attrice Salma Hayek: “Ho creduto di morire di Covid. Dopo un anno devo ancora recuperare le forze” - Mslauria77 : RT @ChiodiDonatella: #LETTA SCUSA, MA DOBBIAMO TASSARE LA #CASA DI NONNO PER SALVARE LA 'GENERAZIONE #COVID'? Altre #tasse. E per questo s… - sagostinelli : RT @PE_Italia: ????Certificato Covid digitale UE: accordo provvisorio tra Parlamento e Consiglio. Leggi il comunicato sui contenuti dell’acc… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid news

... alla prima vera stagione intera di presidenza Berlusconi, alla promozione in Serie B, culminata con un campionato - quello di Serie C dell'anno scorso - troncato a tre quarti dall'emergenza. ...All'inizio abbiamo avuto diversi casi di, poi per un mese ci è mancato il dottor Galliani. Ci abbiamo provato in tutti i modi, ma non siamo riusciti a fare quest'impresa che avremmo sicuramente ...Si sarebbero spacciati per docenti per ottenere dosi del vaccino anti-Covid. L'inchiesta della Procura di Bari sui presunti "furbetti" dei vaccini si allarga e coinvolge ora anche otto dipendenti dell ...AstraZeneca, le ultime news dall'Italia sul vaccino con uno studio sulla connessione tra prodotti anti Covid e trombosi rare fra gli effetti collaterali e il n ...