Covid, news. Bollettino: 5741 nuovi casi, 164 morti. Raggiunto accordo Green pass Ue. LIVE (Di giovedì 20 maggio 2021) L'annuncio della commissaria Ue alla Salute Stella Kiriakides. Intanto secondo il ministero, sono stati effettuati 251.037 tamponi e il tasso di positività è del 2,3%. Scendono terapie intensive (-99) e ricoveri ordinari (-635). Approvato in Cdm il decreto Sostegni bis. Draghi: "Ora balzo economia, ma per la crescita serve il Pnrr". Pfizer: "Verso ok vaccino bimbi 6 mesi-11 anni a inizi 2022". Si valuta vaccinazione annuale Covid come influenza Leggi su tg24.sky (Di giovedì 20 maggio 2021) L'annuncio della commissaria Ue alla Salute Stella Kiriakides. Intanto secondo il ministero, sono stati effettuati 251.037 tamponi e il tasso di positività è del 2,3%. Scendono terapie intensive (-99) e ricoveri ordinari (-635). Approvato in Cdm il decreto Sostegni bis. Draghi: "Ora balzo economia, ma per la crescita serve il Pnrr". Pfizer: "Verso ok vaccino bimbi 6 mesi-11 anni a inizi 2022". Si valuta vaccinazione annualecome influenza

Advertising

repubblica : ?? Covid, monitoraggio: 7 regioni italiane verso il bianco entro 20 giorni. Nel gruppo spunta anche l'Umbria - LaStampa : L’attrice Salma Hayek: “Ho creduto di morire di Covid. Dopo un anno devo ancora recuperare le forze” - il_piccolo : «Inaccettabile che non ci sia garanzia per chi si reca in una struttura sanitaria di entrare in contatto soltanto c… - ChiodiDonatella : #LETTA SCUSA, MA DOBBIAMO TASSARE LA #CASA DI NONNO PER SALVARE LA 'GENERAZIONE #COVID'? Altre #tasse. E per quest… - Giacinto_Bruno : Alta Langa sì, Prato Nevoso no: il Piemonte Covid-free è una beffa per la montagna già penalizzata dallo sci… -