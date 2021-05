Covid nel Lazio | il bollettino di giovedì 20 maggio | 10 morti e 558 casi 308 a Roma

Advertising

GassmanGassmann : Con oltre 124.000 deceduti con covid nel nostro paese, ora la luce in fondo al tunnel,finalmente si fa più chiara e… - fattoquotidiano : Mara Carfagna a La7: “Berlusconi? Fa i conti con la sindrome del post Covid, é motivato ma affaticato. A mio agio n… - repubblica : ?? Covid, monitoraggio: 7 regioni italiane verso il bianco entro 20 giorni. Nel gruppo spunta anche l'Umbria - Homers_howl : RT @boni_castellane: anche un solo decesso nel mondo a causa del Covid-19. Benissimo. Molto nobile. Torno a chiedere per l'ennesima volta e… - No_Vat : RT @emmevilla: ???? Volete una stima di quanto potente sia stata la pandemia nel mondo? L'Economist calcola che i decessi dovuti a #COVID19… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nel

la Repubblica

... e rispetto alle relazioni che si evolvevano in una convivenza, nell'era pre -quelle che ... Andando ad analizzare altri due numeri curiosi: la durata media di una RAD nataperiodo analizzato (...Lazio , il bollettinodella Regione di giovedì 20 maggio . Oggi su quasi 25mila test (11mila tamponi molecolari e oltre 13mila antigenici) i nuovi positivi sono 558, con 10 morti e 1.035 ...Nella città più giovane d'Europa, il gioco non è solo un'attività per bambini ma un collante sociale intergenerazionale. Torna anche ...ODERZO - Non ha il biglietto, 15enne sferra due pugni agli agenti di polizia dell'azienda dei trasporti. Sono finiti in ospedale due agenti di polizia amministrativa in servizio sulla linea ...