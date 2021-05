Covid: Lombardia, Lazio e Umbria verso la zona bianca dal mese di giugno (Di giovedì 20 maggio 2021) Il monitoraggio settimanale dell’andamento dei contagi, potrebbe aprire le porte della “zona bianca” a Lombardia, Lazio e Umbria a partire dalla metà di giugno. Le tre regioni si aggiungerebbero a Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna che entreranno ufficialmente in bianco dal 1 giugno e a Veneto, Liguria e Abruzzo in fascia bianca dal 7 giugno. Dunque, dal prossimo mese, gran parte dell’Italia si ritroverà nella zona di rischio più bassa. zona bianca a giugno La fascia bianca è stata istituita con il decreto del 14 gennaio 2021. Vi entrano le regioni che hanno avuto un rischio basso di contagio per tre settimane, più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) Il monitoraggio settimanale dell’andamento dei contagi, potrebbe aprire le porte della “” aa partire dalla metà di. Le tre regioni si aggiungerebbero a Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna che entreranno ufficialmente in bianco dal 1e a Veneto, Liguria e Abruzzo in fasciadal 7. Dunque, dal prossimo, gran parte dell’Italia si ritroverà nelladi rischio più bassa.La fasciaè stata istituita con il decreto del 14 gennaio 2021. Vi entrano le regioni che hanno avuto un rischio basso di contagio per tre settimane, più ...

