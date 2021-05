Covid | lo sfogo dei pirotecnici | “Tutti riaprono tranne noi | disperati e sul lastrico”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 20 maggio 2021) “Mentre in Italia, noi siamo tagliati fuori, abbandonati da. Nel sud Italia c’è un indotto gigantesco che proviene dalle feste patronali e religiose, ma i vescovi in questo momento non possono autorizzarle per non creare assembramenti. Siamo alle porte della stagione, mancano 10 giorni all’inizio delle feste, chiediamo aiuto al presidente Mario Draghi perché siamo”. E’ l’accorato appello che Vincenzo Martella, rappresentante per la Puglia del Sindacato Italiano Nazionale degli Operatori, affida all’Adnkronos in rappresentanza di tutto il comparto raccontando il dramma dei lavoratori del settore, ‘di fatto’ tagliati fuori dalla possibilità di riprendere a lavorare. “Siamo circa 1500 aziende e circa 10mila operatori senza calcolare l’indotto -spiega Martella- ...