Covid, l’Italia punta alla zona bianca entro fine giugno. Regole sui matrimoni al vaglio del Cts (Di giovedì 20 maggio 2021) Prosegue il conto alla rovescia verso nuove riaperture: da inizio giungo l’Italia comincerà a popolarsi di zone bianche, ma entro il 21 giugno tutte le Regioni potrebbero trovarsi nella fascia senza restrizioni, in cui restano in vigore soltanto le Regole base, come l’obbligo della mascherina, il distanziamento, areazione e sanificazione. Intanto, data la road map stabilita dal governo Draghi, il settore dei matrimoni sa che ripartirà il 15 giugno ma non sa ancora come: venerdì è attesa la decisione del Comitato tecnico scientifico. Con il nuovo monitoraggio settimanale anche la Valle D’Aosta, unica regione ancora in arancione, si aggiungerà da lunedì alle regioni gialle. E, tenendo conto soprattutto delle ospedalizzazioni e dell’indice dei contagi, per alcune Regioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Prosegue il contorovescia verso nuove riaperture: da inizio giungocomincerà a popolarsi di zone bianche, mail 21tutte le Regioni potrebbero trovarsi nella fascia senza restrizioni, in cui restano in vigore soltanto lebase, come l’obbligo della mascherina, il distanziamento, areazione e sanificazione. Intanto, data la road map stabilita dal governo Draghi, il settore deisa che ripartirà il 15ma non sa ancora come: venerdì è attesa la decisione del Comitato tecnico scientifico. Con il nuovo monitoraggio settimanale anche la Valle D’Aosta, unica regione ancora in arancione, si aggiungerà da lunedì alle regioni gialle. E, tenendo conto soprattutto delle ospedalizzazioni e dell’indice dei contagi, per alcune Regioni ...

Advertising

Corriere : L’Australia non riaprirà i confini fino a metà del 2022 - Corriere : L’Australia non riaprirà i confini fino a metà del 2022 - Corriere : ?? Trentacinque giorni dopo la prima dose di vaccino, il rischio decesso per Covid-19 cala del 95%; il rischio di r… - CorriereAlpi : La commissaria alla Salute Kiriakides: «Un importante passo verso il ripristino della libera circolazione dei citta… - uguaglianzaequa : RT @noitre32: Il Covid sta a poco a poco sparendo ma, non preoccupatevi, ci penserà Lamorgese a farlo ritornare. Sta già pensando di colloc… -