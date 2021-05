Covid, l’immunizzazione planetaria impone una nuova geopolitica (Di giovedì 20 maggio 2021) Il vento del Covid ha ripreso a soffiare da Oriente e prima poi investirà l’Occidente mentre incominciamo a nutrire tiepide speranze sulla sua resa. l’immunizzazione globale è l’ultima speranza abbracciata da popoli e governi che, complice l’aggressiva variante indiana, sembra inevitabile, ancorché difficile da realizzare, posta la grave carenza in vaste aree del Pianeta dei vaccini necessari, poiché la loro produzione, al momento, è quanto meno improbabile nei Paesi più poveri. Per questo l’indicazione della moratoria dei brevetti è stata drammaticamente lanciata e sostenuta da quasi tutti gli Stati occidentali. Big Pharma fa orecchie da mercante, ma la politica mondiale ha il dovere di imporsi contro il muro eretto dai produttori a tutela dei loro profitti. L’allarme di una nuova possibile ondata è stato lanciato da Boris Johnson che ... Leggi su formiche (Di giovedì 20 maggio 2021) Il vento delha ripreso a soffiare da Oriente e prima poi investirà l’Occidente mentre incominciamo a nutrire tiepide speranze sulla sua resa.globale è l’ultima speranza abbracciata da popoli e governi che, complice l’aggressiva variante indiana, sembra inevitabile, ancorché difficile da realizzare, posta la grave carenza in vaste aree del Pianeta dei vaccini necessari, poiché la loro produzione, al momento, è quanto meno improbabile nei Paesi più poveri. Per questo l’indicazione della moratoria dei brevetti è stata drammaticamente lanciata e sostenuta da quasi tutti gli Stati occidentali. Big Pharma fa orecchie da mercante, ma la politica mondiale ha il dovere di imporsi contro il muro eretto dai produttori a tutela dei loro profitti. L’allarme di unapossibile ondata è stato lanciato da Boris Johnson che ...

