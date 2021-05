Covid, le news. Il bollettino: 5.741 nuovi casi su 251.037 tamponi, 164 i morti. LIVE (Di giovedì 20 maggio 2021) "Se la sicurezza e immunogenicità saranno confermate, speriamo di ricevere l'autorizzazione per la vaccinazione di questi bambini piu' piccoli entro l'inizio del 2022". Lo afferma l'azienda Pfizer all'ANSA che aggiunge anche di valutare una vaccinazione annuale Covid come per l'influenza. Approvato in Consiglio dei ministri il decreto Sostegni bis da 40 miliardi. In Italia superata la soglia dei 9 milioni di vaccinati anche con la seconda dose Leggi su tg24.sky (Di giovedì 20 maggio 2021) "Se la sicurezza e immunogenicità saranno confermate, speriamo di ricevere l'autorizzazione per la vaccinazione di questi bambini piu' piccoli entro l'inizio del 2022". Lo afferma l'azienda Pfizer all'ANSA che aggiunge anche di valutare una vaccinazione annualecome per l'influenza. Approvato in Consiglio dei ministri il decreto Sostegni bis da 40 miliardi. In Italia superata la soglia dei 9 milioni di vaccinati anche con la seconda dose

