Covid, le news: atteso il bollettino. Pfizer verso ok a vaccino per bimbi per 2022. LIVE (Di giovedì 20 maggio 2021) "Se la sicurezza e immunogenicità saranno confermate, speriamo di ricevere l'autorizzazione per la vaccinazione di questi bambini piu' piccoli entro l'inizio del 2022". Lo afferma l'azienda Pfizer all'ANSA. Approvato in Consiglio dei ministri il decreto Sostegni bis da 40 miliardi. In Italia superata la soglia dei 9 milioni di vaccinati anche con la seconda dose: gli immunizzati sono ormai il 15,27% della popolazione. Attesa per il bollettino del Ministero della Salute Leggi su tg24.sky (Di giovedì 20 maggio 2021) "Se la sicurezza e immunogenicità saranno confermate, speriamo di ricevere l'autorizzazione per la vaccinazione di questi bambini piu' piccoli entro l'inizio del". Lo afferma l'aziendaall'ANSA. Approvato in Consiglio dei ministri il decreto Sostegni bis da 40 miliardi. In Italia superata la soglia dei 9 milioni di vaccinati anche con la seconda dose: gli immunizzati sono ormai il 15,27% della popolazione. Attesa per ildel Ministero della Salute

