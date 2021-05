«Covid: le cure proibite», il documentario complottista di Massimo Mazzucco che disinforma (Di giovedì 20 maggio 2021) L’ultimo video prodotto da Massimo Mazzucco, noto fotografo vicino agli ambienti complottisti (dai negazionisti degli allunaggi a chi vorrebbe curare il cancro col bicarbonato) è riassumibile con la seguente massima: «Le cure per la Covid-19 esistono, ma non vengono riconosciute perché le case farmaceutiche non le vogliono». Tante le richieste di verifica. Una verifica che va condotta in modo dettagliato di fronte a circa un’ora e un quarto di riprese. Mazzucco comincia rivolgendosi a un pubblico che conosce bene. Sa come suggestionarlo, sa quali corde premere. Fa una lista dei diversi presunti rimedi contro la Covid-19 ed elenca tutti gli studi che li bocciano come prove di un complotto delle case farmaceutiche a scopo di lucro. Ignora tutti gli eventuali interessi economici di chi ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 maggio 2021) L’ultimo video prodotto da, noto fotografo vicino agli ambienti complottisti (dai negazionisti degli allunaggi a chi vorrebbe curare il cancro col bicarbonato) è riassumibile con la seguente massima: «Leper la-19 esistono, ma non vengono riconosciute perché le case farmaceutiche non le vogliono». Tante le richieste di verifica. Una verifica che va condotta in modo dettagliato di fronte a circa un’ora e un quarto di riprese.comincia rivolgendosi a un pubblico che conosce bene. Sa come suggestionarlo, sa quali corde premere. Fa una lista dei diversi presunti rimedi contro la-19 ed elenca tutti gli studi che li bocciano come prove di un complotto delle case farmaceutiche a scopo di lucro. Ignora tutti gli eventuali interessi economici di chi ...

fattoquotidiano : A 15 mesi dalla scoperta del virus in Italia, il Fatto ha deciso di lanciare, a partire da voi lettori, un’indagine… - Renato_Corghi : RT @HuffPostItalia: La denuncia dell'attore indiano morto di Covid a 35 anni: 'Con cure migliori sarei sopravvissuto' - lilith975 : @repubblica A parte che non è proprio così... c'è il 'problemino' che non fanno più prevenzione e non curano i mala… - BotengaM : RT @Giul_Granato: Ecco il testo dell'emendamento del @Left_EU approvato dal Parlamento europeo. Si chiede all'???? di appoggiare la richiesta… -