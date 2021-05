Covid Italia oggi, bollettino regioni: contagi e dati 20 maggio (Di giovedì 20 maggio 2021) (Adnkronos) - Il bollettino del Covid in Italia di oggi, 20 maggio, con i dati Italia della Protezione Civile regione per regione - da Lombardia a Lazio, da Toscana a Sicilia, da Sardegna a Veneto- in attesa del report che arriverà domani, mentre l'Italia è quasi tutta in zona gialla e le prime regioni si apprestano a entrare in zona bianca. I numeri su contagi, ricoveri e morti, con le news dalle città - Roma, Milano, Napoli - dove si profilano nuove riaperture. I dati delle regioni: Sono 559 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 20 maggio, secondo i dati del bollettino della regione anticipati ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) (Adnkronos) - Ildelindi, 20, con idella Protezione Civile regione per regione - da Lombardia a Lazio, da Toscana a Sicilia, da Sardegna a Veneto- in attesa del report che arriverà domani, mentre l'è quasi tutta in zona gialla e le primesi apprestano a entrare in zona bianca. I numeri su, ricoveri e morti, con le news dalle città - Roma, Milano, Napoli - dove si profilano nuove riaperture. Idelle: Sono 559 ida coronavirus in Toscana, 20, secondo ideldella regione anticipati ...

Advertising

borghi_claudio : Un pezzo d'Italia invece continua a dire scemenze eppure va avanti come se nulla fosse. - MediasetTgcom24 : Vaccini, Speranza: 'Il 28 maggio possibile ok di Ema per Pfizer agli under 15' | L'Ue riapre ai turisti, Johnson fr… - ItalyinUS : Il 25/5, importante webinar sull'industria della moda negli USA post-Covid, organizzato dall'Ambasciata d'Italia, i… - TV7Benevento : Covid Italia oggi, bollettino regioni: contagi e dati 20 maggio... - scafato : L’alcol in era COVID: le strategie di prevenzione dell’OMS, lo scenario europeo, l’impatto epidemiologico in Italia… -