Covid, in Campania 649 nuovi casi. Indice del contagio 5,1%. Altri 40 morti (14 nelle ultime 48 ore) (Di giovedì 20 maggio 2021) Sono 649 i positivi del giorno in Campania, di cui 216 sintomatici, su 1.627 tamponi molecolari processati. Questi i dati trasmessi dall’unità di crisi regionale. Si registra il decesso di 40 persone, 14 nelle ultime 48 ore, mentre sono 1.574 i guariti. Da inizio emergenza sono morti in Campania 6.933 pazienti, mentre i guariti sono stati in totale 331.774. Ci sono 93 persone ricoverate in terapia intensiva, come ieri, su 656 posti letto disponibili, e 1.061 (-20) in degenza su 3.160 posti letto complessivamente disponibili. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 20 maggio 2021) Sono 649 i positivi del giorno in, di cui 216 sintomatici, su 1.627 tamponi molecolari processati. Questi i dati trasmessi dall’unità di crisi regionale. Si registra il decesso di 40 persone, 1448 ore, mentre sono 1.574 i guariti. Da inizio emergenza sonoin6.933 pazienti, mentre i guariti sono stati in totale 331.774. Ci sono 93 persone ricoverate in terapia intensiva, come ieri, su 656 posti letto disponibili, e 1.061 (-20) in degenza su 3.160 posti letto complessivamente disponibili. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

VincenzoDeLuca : ??#COVID19: #VACCINAZIONI, DISPONIBILI I DATI ONLINE AGGIORNATI IN TEMPO REALE Il link dal quale è possibile visual… - mattinodinapoli : Covid in Campania, oggi 649 positivi e 40 morti: l'indice di contagio risale al 5,13% - anteprima24 : ** #Covid-19, l'aggiornamento sui #Contagi nel bollettino della ##Regione ** - occhio_notizie : #Covid, in #Campania stabile il dato sui nuovi contagi, anche oggi oltre 1500 i guariti >>> IL BOLLETTINO >>>… - neifatti : Covid in Campania, 649 nuovi positivi -