Covid, il bollettino del 20 maggio: 5.741 casi con 164 decessi (Di giovedì 20 maggio 2021) Sono 5.741 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.506 . Sono invece 164 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 149. L'articolo .

