Covid – I Lincei premiano il lavoro di Giuseppe Ippolito

(Di giovedì 20 maggio 2021) – L’Accademia Nazionale deiha assegnato al dottor(nella foto) il Premio Linceo straordinario per la ricerca interdisciplinare sul-19 motivato “sia dai suoi alti meriti scientifici che dalle notevoli capacità organizzative dimostrate nel coordinare efficacemente le complesse attività di Laboratorio e quelle Cliniche e di Sanità pubblica, e nel fronteggiare gravi malattie infettive a partire dalla devastante pandemia da-19”. “e l’Ospedale Spallanzani, di cui ha la direzione scientifica, hanno avuto un ruolo fondamentale nella ricerca e nella lotta contro il. Io gli sono molto grato per tutto quello che ha fatto durante questa dura prova per il nostro Paese”, ha commentato Giorgio Parisi, ...

Servizio Informazione Religiosa

L'Accademia Nazionale dei Lincei ha assegnato al Direttore scientifico dell'Istituto INMI L. Spallanzani dottor Giuseppe Ippolito il premio linceo straordinario per la ricerca sul Covid, per i suoi alti meriti scientifici che dalle notevoli capacità organizzative dimostrate nel coordinare efficacemente le complesse attività di Laboratorio e quelle Cliniche e di Sanità pubblica, e nel fronteggiare gravi malattie infettive a partire dalla devastante pandemia da Covid-19.