Covid, i dati di oggi del bollettino Italia. Contagi Coronavirus 20 maggio: le regioni (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 maggio 2021 - Una lenta ma costante uscita dal tunnel. I dati sul Covid in Italia evidenziano una continua riduzione degli indicatori, soprattutto in un'ottica settimanale. "Ad oggi la ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 202021 - Una lenta ma costante uscita dal tunnel. Isulinevidenziano una continua riduzione degli indicatori, soprattutto in un'ottica settimanale. "Adla ...

Advertising

alexvespi : È stato pubblicato ieri il Consensus statement (SPI-M-O) for the Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) I… - Corriere : ?? Trentacinque giorni dopo la prima dose di vaccino, il rischio decesso per Covid-19 cala del 95%; il rischio di r… - LegaSalvini : COVID, BASTA COPRIFUOCO E RIAPERTURE DI BAR E RISTORANTI AL CHIUSO: MATTEO SALVINI PROMETTE BATTAGLIA L’Italia ha… - Nadia_hopppe1 : RT @_cieloitalia: Il Dipartimento di Salute Pubblica del Connecticut ha pubblicato l'elenco degli ingredienti per il Moderna Covid 'Vaccine… - AnnaP1953 : RT @BarbaraRaval: #Gimbe: un ente commerciale (non una onlus come vuole far credere) che dà incarichi diretti e riceve finanziamenti statal… -