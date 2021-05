Covid: Gallerie Nazionali Arte Antica, stop prenotazione obbligatoria per fine settimana (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Da sabato 22 maggio non sarà più obbligatoria la prenotazione per il fine settimana e i giorni festivi alle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma, come indicato nel decreto riaperture che ha infatti sancito la cessazione della prenotazione obbligatoria festiva ad eccezione dei grandi siti. La prenotazione alle Gallerie Nazionali di Arte Antica, dunque, rimane consigliata, ma non obbligatoria per i biglietti singoli, mentre resta necessaria per i gruppi. Oltre alla collezione permanente cinque sono le mostre temporanee in corso: 'Plasmare l'idea. Pierre-Étienne Monnot, Carlo Maratti e il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Da sabato 22 maggio non sarà piùlaper ile i giorni festivi alledidi Roma, come indicato nel decreto riaperture che ha infatti sancito la cessazione dellafestiva ad eccezione dei grandi siti. Laalledi, dunque, rimane consigliata, ma nonper i biglietti singoli, mentre resta necessaria per i gruppi. Oltre alla collezione permanente cinque sono le mostre temporanee in corso: 'Plasmare l'idea. Pierre-Étienne Monnot, Carlo Maratti e il ...

