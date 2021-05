Covid: Gallerie Nazionali Arte Antica, stop prenotazione obbligatoria per fine settimana (3) (Di giovedì 20 maggio 2021) (Adnkronos) - L'ultima mostra temporanea è 'Occhi come lanterne. Storia e restauro della Madonna del latte di Murillo', a cura di Alessandro Cosma. Fino all'11 luglio. Esposta nella sede di Palazzo Barberini la Madonna del latte, capolavoro del pittore spagnolo Bartolomé Esteban Murillo, dopo un accurato restauro durato quasi 10 mesi. Gli interessanti esiti e le scoperte avvenute durante il restauro sono visibili al pubblico anche grazie all'esposizione della riproduzione a grandezza naturale della radiografia del dipinto. L'accesso sarà regolamentato nel rispetto delle norme di prevenzione del contagio disposte dalla legge. In particolare, all'ingresso di Palazzo Barberini tutti i visitatori, che dovranno necessariamente indossare la mascherina per tutto il tempo della visita, saranno sottoposti al controllo della temperatura. Saranno poi indirizzati lungo un percorso unidirezionale ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) (Adnkronos) - L'ultima mostra temporanea è 'Occhi come lanterne. Storia e restauro della Madonna del latte di Murillo', a cura di Alessandro Cosma. Fino all'11 luglio. Esposta nella sede di Palazzo Barberini la Madonna del latte, capolavoro del pittore spagnolo Bartolomé Esteban Murillo, dopo un accurato restauro durato quasi 10 mesi. Gli interessanti esiti e le scoperte avvenute durante il restauro sono visibili al pubblico anche grazie all'esposizione della riproduzione a grandezza naturale della radiografia del dipinto. L'accesso sarà regolamentato nel rispetto delle norme di prevenzione del contagio disposte dalla legge. In particolare, all'ingresso di Palazzo Barberini tutti i visitatori, che dovranno necessariamente indossare la mascherina per tutto il tempo della visita, saranno sottoposti al controllo della temperatura. Saranno poi indirizzati lungo un percorso unidirezionale ...

Advertising

TV7Benevento : Covid: Gallerie Nazionali Arte Antica, stop prenotazione obbligatoria per fine settimana (3)... - TV7Benevento : Covid: Gallerie Nazionali Arte Antica, stop prenotazione obbligatoria per fine settimana (2)... - TV7Benevento : Covid: Gallerie Nazionali Arte Antica, stop prenotazione obbligatoria per fine settimana... - astolfae : RT @nichilistadabar: Oggi dopo lavoro sono andato a Gallerie d'Italia da solo, era da prima del covid che non andavo in un museo e mi veniv… - nichilistadabar : Oggi dopo lavoro sono andato a Gallerie d'Italia da solo, era da prima del covid che non andavo in un museo e mi ve… -