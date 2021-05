Covid, Farina (Poste Italiane): “In prima fila per contrasto e vaccini, grazie a dipendenti” (Di giovedì 20 maggio 2021) Un’azienda che durante la pandemia, da oltre un anno, è “in prima fila nelle strategie di prevenzione e contrasto del contagio” da Covid, grazie anche al senso di responsabilità dei suoi dipendenti, restati “in prima linea nei momenti più difficili della pandemia”. Maria Bianca Farina, presidente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane, traccia, con Adnkronos/Labitalia, il quadro di come la più grande infrastruttura in Italia che opera nel recapito, nella logistica, nel settore del risparmio e nei servizi finanziari e assicurativi, abbia reagito di fronte all’emergenza da Covid-19. “La risposta dell’azienda alla pandemia da Covid-19, tutt’ora in atto, è stata -ricorda ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 maggio 2021) Un’azienda che durante la pandemia, da oltre un anno, è “innelle strategie di prevenzione edel contagio” daanche al senso di responsabilità dei suoi, restati “inlinea nei momenti più difficili della pandemia”. Maria Bianca, presidente del Consiglio di Amministrazione di, traccia, con Adnkronos/Labitalia, il quadro di come la più grande infrastruttura in Italia che opera nel recapito, nella logistica, nel settore del risparmio e nei servizi finanziari e assicurativi, abbia reagito di fronte all’emergenza da-19. “La risposta dell’azienda alla pandemia da-19, tutt’ora in atto, è stata -ricorda ...

