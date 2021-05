Covid Emilia | oggi 464 contagi e 6 morti | bollettino 20 maggio

(Di giovedì 20 maggio 2021) Sono 464 i nuovida coronavirus inRomagna secondo ildi, 20. Registrati inoltre altri 6. Dall’inizio dell’epidemia si sono registrati 381.029 casi di positività. Il totale di tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore è di 21.699. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,1%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-, che in questa fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, inranza già immunizzati, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni e le persone dai 55 anni in su. In-Romagna anche i 40-49enni, cioè i nati dal 1972 al 1981 compresi, ...

E regioni come Lombardia,- Romagna e Lazio che potrebbero diventare bianche dal 14 giugno. ... Leggi anche Colori regioni, il nuovo sistema basato su incidenza dei contagi e ricoveri- 19, ...... 20 maggio, nono anniversario della prima terribile scossa del sisma in- Romagna, una terra ... Ultimi Articoli Rimini, guarita dalringrazia personale ospedale Infermi con manifesto ...L’età media dei nuovi positivi di oggi è 36 anni. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 21.707 (-304 rispetto a ieri). u 21.700 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, ...Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 381.029 casi di positività, 464 in più rispetto a ieri, su un totale di 21.699 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La p ...