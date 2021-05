Covid e viaggi, le regole per andare all’estero: dai Paesi Ue alla Thailandia fino ai Caraibi. Tamponi, pass vaccinali, certificati: cosa serve (Di giovedì 20 maggio 2021) Tamponi molecolari o antigenici (con esito non solo in italiano), pass vaccinali e, ancora, certificati di guarigione. Paese che vai regola che trovi. Se da una parte l’Italia ha più o meno uniformato le norme per poter viaggiare all’estero, dividendo i Paesi in “gruppi”, dall’altra bisogna prestare attenzione alle singole decisioni prese da ogni nazione, anche all’interno della stessa Unione europea. Per l’ennesima volta, infatti, le istituzioni europee annunciano l’intesa sul cosiddetto “green pass”. Ma potrebbe non bastare. Ogni Stato membro finora si è mosso in maniera autonoma e quindi, anche per i viaggiatori incalliti, districarsi nella babele di regole non è semplice. Senza dimenticare, poi, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021)molecolari o antigenici (con esito non solo in italiano),e, ancora,di guarigione. Paese che vai regola che trovi. Se da una parte l’Italia ha più o meno uniformato le norme per poterare, dividendo iin “gruppi”, dall’altra bisogna prestare attenzione alle singole decisioni prese da ogni nazione, anche all’interno della stessa Unione europea. Per l’ennesima volta, infatti, le istituzioni europee annunciano l’intesa sul cosiddetto “green”. Ma potrebbe non bastare. Ogni Stato membrora si è mosso in maniera autonoma e quindi, anche per iatori incalliti, districarsi nella babele dinon è semplice. Senza dimenticare, poi, ...

Agenzia_Ansa : I vaccini sono efficaci contro 'tutte le varianti del virus'. Lo afferma l'Organizzazione mondiale della Sanità. Ma… - TgLa7 : ??#Covid: accordo sul certificato digitale Ue per i viaggi (#greenpass). Fumata bianca al negoziato a Bruxelles - fattoquotidiano : Covid e viaggi, le regole per andare all’estero: dai Paesi Ue alla Thailandia fino ai Caraibi. Tamponi, pass vaccin… - Tomas1374 : RT @LaStampa: Covid, i viaggi non sono più un miraggio: l’Unione Europea ha raggiunto l’accordo sul Green Pass - eunewsit : 'EU Digital Covid Certificate', accordo tra Parlamento e Consiglio sul pass per facilitare i #viaggi nell'UE -… -