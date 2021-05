Covid e viaggi all’estero, le regole per gli italiani (Di giovedì 20 maggio 2021) Consultare la ‘scheda’ per il singolo Paese verso cui si desidera viaggiare e prendere contatto anche con l’ambasciata o il consolato del Paese di interesse in Italia. È questa la prima raccomandazione del ministero degli Esteri, evidenziata in tutte le sezioni rilevanti del proprio sito e del portale viaggiareSicuri, per tutti gli italiani che hanno in programma di viaggiare all’estero entro il prossimo 30 luglio, ovvero fino a quando sarà in vigore “la disciplina generale per gli spostamenti da/per l’estero contenuta nel Dpcm 2 marzo 2021 e nell’Ordinanza 14 maggio 2021 del Ministro della Salute”. La Farnesina ricorda inoltre che “il Dpcm continua a basarsi su cinque elenchi di Paesi per i quali sono previste differenti misure”. Rimanda quindi ad un questionario attraverso il quale fornisce ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 maggio 2021) Consultare la ‘scheda’ per il singolo Paese verso cui si desideraare e prendere contatto anche con l’ambasciata o il consolato del Paese di interesse in Italia. È questa la prima raccomandazione del ministero degli Esteri, evidenziata in tutte le sezioni rilevanti del proprio sito e del portaleareSicuri, per tutti gliche hanno in programma diareentro il prossimo 30 luglio, ovvero fino a quando sarà in vigore “la disciplina generale per gli spostamenti da/per l’estero contenuta nel Dpcm 2 marzo 2021 e nell’Ordinanza 14 maggio 2021 del Ministro della Salute”. La Farnesina ricorda inoltre che “il Dpcm continua a basarsi su cinque elenchi di Paesi per i quali sono previste differenti misure”. Rimanda quindi ad un questionario attraverso il quale fornisce ...

