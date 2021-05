Covid e viaggi all’estero | le regole per gli italiani

(Di giovedì 20 maggio 2021) Consultare la ‘scheda’ per il singolo Paese verso cui si desideraare e prendere contatto anche con l’ambasciata o il consolato del Paese di interesse in Italia. È questa la prima raccomandazione del ministero degli Esteri, evidenziata in tutte le sezioni rilevanti del proprio sito e del portaleareSicuri, per tutti gliche hanno in programma diareentro il prossimo 30 luglio, ovvero fino a quando sarà in vigore “la disciplina generale per gli spostamenti da/per l’estero contenuta nel Dpcm 2 marzo 2021 e nell’Ordinanza 14 maggio 2021 del Ministro della Salute”. La Farnesina ricorda inoltre che “il Dpcm continua a basarsi su cinque elenchi di Paesi per i quali sono previste differenti misure”. Rimanda quindi ad un questionario attraverso il quale fornisce ...

GiudiVera : RT @tomasomontanari: Sono loro stupidi o è il nostro governo a giocare d’azzardo?Lo diranno i prossimi mesi, ma io continuo a pensare che s… - Giuggio72684862 : RT @tomasomontanari: Sono loro stupidi o è il nostro governo a giocare d’azzardo?Lo diranno i prossimi mesi, ma io continuo a pensare che s… - tomasomontanari : Sono loro stupidi o è il nostro governo a giocare d’azzardo?Lo diranno i prossimi mesi, ma io continuo a pensare ch… - robdeangeliss : Covid, green pass già dopo la prima dose di vaccino: servirà per viaggi ed eventi - lasiciliait : Covid, green pass già dopo la prima dose di vaccino: servirà per viaggi ed eventi - News -

Ultime Notizie dalla rete : Covid viaggi

Adnkronos

Ecco perché una delle principali novità del decreto è proprio quella introdotta con l'articolo 14: "disposizioni in materia di rilascio e validità delle certificazioni verdi- 19". Il green ......Camera - Oltre 11 miliardi a fondo perduto per le aziende colpite dal- - > Leggi Anche,... Il premier Boris Johnson ha già detto che le nuove norme suidal Regno non modificano la ...Tornare studente per una notte. Non per vivere la movida bolognese, ma per testare quello The Student Hotel proveniente dall’Olanda e atterrato nella popolare Bolognina un anno fa, davanti al Municipi ...Rebecca Bottoni, presidente della kermesse: "In ogni luogo si esibiranno tre gruppi e per assistere il prezzo, simbolico, è di 10 euro" ...