Covid, democrazie a rischio. L’allarme dell’esperto: “Leader vorranno tenersi i nuovi poteri” (Di giovedì 20 maggio 2021) Francis Fukuyama, tra i più importanti e noti storici e politologi a livello mondiale, ha rilasciato una lunga intervista a Massimo Gaggi per il Corriere della Sera. Tra i tanti spunti di riflessione forniti da Fukuyama ce n’è uno su cui vale la pena soffermarsi davvero: “La democrazia liberale è sotto grave stress da un decennio e la pandemia che, come tutte le crisi, ha conseguenze impreviste, riduce ulteriormente gli spazi di libertà”.



