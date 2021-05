Covid Campania, oggi 649 contagi e 40 morti: bollettino 20 maggio (Di giovedì 20 maggio 2021) Sono 649 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 20 maggio. Registrati inoltre altri 40 morti, con 14 decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 26 avvenuti in precedenza, ma segnalati ieri. I tamponi molecolari analizzati sono 12.627. Il totale dei decessi in Campania dall’inizio della pandemia da Covid-19 è 6.933. I nuovi guariti sono 1.574, il totale dei guariti è 331.774. In Campania sono 93 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.061 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 20 maggio 2021) Sono 649 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 20. Registrati inoltre altri 40, con 14 decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 26 avvenuti in precedenza, ma segnalati ieri. I tamponi molecolari analizzati sono 12.627. Il totale dei decessi indall’inizio della pandemia da-19 è 6.933. I nuovi guariti sono 1.574, il totale dei guariti è 331.774. Insono 93 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 1.061 i pazientiricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Italia Sera.

