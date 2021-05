Covid | Brusaferro annuncia una terza dose di vaccino

(Di giovedì 20 maggio 2021) Silvio, attuale presidente dell'ISS e portavoce del Cts, ha rilasciato una lunga intervista a Il Messaggiero parlando della situazionein Italia. In particolare l'esperto ha spiegato che esiste la concreta possibilità che in futuro verrà inoculata unadiha poi parlato anche dell'importanza della vaccinazione dei giovani e ha ammesso che, nonostante i miglioramenti, è ancora fondamentale indossare la mascherina.che ci sarà unadi«La situazione è in costante miglioramento, la combinazione delle misure di distanziamento sociale con la progressiva crescita della vaccinazione ci ha dato questo ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Brusaferro

Adnkronos

Ad affermarlo, in un'intervista a 'Il Messaggero', è il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silviosottolineando che "la possibilità di somministrare il vaccino di Pfizer ai 12 - ...Ad affermarlo, in un'intervista a 'Il Messaggero', è il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silviosottolineando che "la possibilità di somministrare il vaccino di Pfizer ai 12 - ...Milano, 19 mag. (Adnkronos Salute) - "Per oltre un anno, il mondo ha affrontato una devastante pandemia, tutt'altro che finita. E la crisi Covid ha dolorosamente messo a nudo le principali fragilità n ..."La situazione è in costante miglioramento, la combinazione delle misure di distanziamento sociale con la progressiva crescita della vaccinazione ci ha dato questo risultato. Dobbiamo continuare a ess ...