Covid: Andrea Casta dedica brano a nightlife dimenticata, ‘in discoteca rassegne giovani’ (Di giovedì 20 maggio 2021) E’ dedicato alla rinascita e alla nightlife dimenticata “No man no cry”, il nuovo brano di Andrea Casta che uscirà domani su etichetta Black Lizard Records. Il musicista e producer ripropone la hit del dj berlinese Oliver Koletzki in una veste completamente nuova, rilanciando questo successo mondiale 6 anni dopo la versione di Jimmy Sax (140 milioni di views su Youtube e 31 milioni di streams su Spotify). “Ormai è chiaro che ci dobbiamo avviare a una ripresa graduale e controllata per tutti i settori – spiega l’artista che invoca la riapertura dei luoghi di intrattenimento – in tantissime nazioni sono già stati portati avanti progetti pilota che hanno fatto capire come sia possibile ripartire subito con concerti e spettacoli, facendolo in sicurezza” e lancia una proposta: “A ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 maggio 2021) E’to alla rinascita e alla“No man no cry”, il nuovodiche uscirà domani su etichetta Black Lizard Records. Il musicista e producer ripropone la hit del dj berlinese Oliver Koletzki in una veste completamente nuova, rilanciando questo successo mondiale 6 anni dopo la versione di Jimmy Sax (140 milioni di views su Youtube e 31 milioni di streams su Spotify). “Ormai è chiaro che ci dobbiamo avviare a una ripresa graduale e controllata per tutti i settori – spiega l’artista che invoca la riapertura dei luoghi di intrattenimento – in tantissime nazioni sono già stati portati avanti progetti pilota che hanno fatto capire come sia possibile ripartire subito con concerti e spettacoli, facendolo in sicurezza” e lancia una proposta: “A ...

Advertising

lifestyleblogit : Covid: Andrea Casta dedica brano a nightlife dimenticata, 'in discoteca rassegne giovani' - - Open_gol : Il Covid, il ricordo della prigionia del padre, e l’esperienza del Pojana. In occasione dell’uscita del biopic di N… - TV7Benevento : Covid: Andrea Casta dedica brano a nightlife dimenticata, 'in discoteca rassegne giovani'... - fisco24_info : Covid: Andrea Casta dedica brano a nightlife dimenticata, 'in discoteca rassegne giovani': E’ dedicato alla rinasci… - italiaserait : Covid: Andrea Casta dedica brano a nightlife dimenticata, ‘in discoteca rassegne giovani’ -