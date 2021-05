Covid, 62 nuovi casi e nessun decesso registrato oggi in Abruzzo (Di giovedì 20 maggio 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 73427* i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 62 nuovi casi (di età compresa tra 2 e 98 anni). *(il totale risulta inferiore in quanto è stato eliminato un caso comunicato nei giorni scorsi e risultato duplicato) I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 18, di cui 4 residenti in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Pescara, 7 in provincia di Chieti e 6 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi. In seguito a riallineamento sono stati eliminati 2 decessi conteggiati erroneamente: il totale dunque è 2463. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 65021 dimessi/guariti (+215 rispetto a ieri). Gli ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 20 maggio 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 73427* ipositivi al19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 62(di età compresa tra 2 e 98 anni). *(il totale risulta inferiore in quanto è stato eliminato un caso comunicato nei giorni scorsi e risultato duplicato) I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 18, di cui 4 residenti in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Pescara, 7 in provincia di Chieti e 6 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra. In seguito a riallineamento sono stati eliminati 2 decessi conteggiati erroneamente: il totale dunque è 2463. Nel numero deipositivi sono compresi anche 65021 dimessi/guariti (+215 rispetto a ieri). Gli ...

